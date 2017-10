Incendio all’ex Moi: fuoco nelle palazzine occupate dai migranti, brucia un alloggio

TORINO - Attimi di tensione all’ex Moi. Nell’ex villaggio olimpico è divampato un incendio che ha interessato uno degli alloggi delle palazzine occupate dai migranti. In questo momento è in corso l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con più mezzi. La polizia ha chiuso una parte di via Giordano Bruno, per permettere ai pompieri di operare senza disturbo. Stando a una prima ricostruzione, a bruciare sarebbe un alloggio al primo piano: diverse le persone scese in strada o salite sui tetti per assistere all’incendio. Anche i residenti di via Giordano Bruno, piazza Benefica e dintorni si sono recati sul posto. Le cause dell’incendio non sono ancora note, così come l’eventuale presenza di persone ferite. Seguiranno aggiornamenti.