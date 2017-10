Tutto il Consiglio comunale vota a favore: Piero Angela è cittadino onorario di Torino

TORINO - Piero Angela ora è ufficialmente un cittadino onorario torinese. Il Consiglio comunale ha votato a favore all’unanimità con 30 voti su 30 presenti una mozione al riguardo il cui primo firmatario è Massimo Giovara, consigliere del Movimento 5 Stelle. «Per la lunga e autorevole carriera professionale trascorsa a incrementare la cultura e la conoscenza degli italiani, anche attraverso il mezzo televisivo, Piero Angela», spiega il documento, «è la conferma vivente della tradizione scientifica della città di Torino». Non manca anche la sottolineatura sul fatto che una trasmissione come Superquark

Riconosciuto come il più rilevante e prestigioso divulgatore scientifico della storia della radio e della televisione nazionale, dal 1968 Piero Angela si occupa di realizzare trasmissioni televisive, sotto forma di documentario, volte all’informazione di carattere scientifico. Nel 1981 ha ideato – e da allora conduce «Quark», la prima trasmissione originale di divulgazione scientifica rivolta a un pubblico generalista, che in modo efficace e immediato riesce a spiegare agli spettatori concetti complessi, senza banalizzarli. Sin dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso è tra i primi a porre l'accento sui problemi legati al clima, all'atmosfera e agli oceani, con una diretta televisiva dal palazzetto dello sport di Torino.

La cittadinanza onorario infine gli è stata data per l’impegno profuso in tutti questi anni nello svolgere una funzione pubblica di straordinario valore culturale ed educativo nel campo della scienza. La mozione esprime a Piero Angela la gratitudine della Città di Torino dove ha iniziato la carriera di giornalista, prima in radio e poi in televisione, dove hanno preso avvio le prime sperimentazioni delle trasmissioni televisive e dove, negli studi Rai, vengono realizzati programmi quali Superquark e Ulisse, entrambe ideati da Piero Angela.