Paura in via Crea: incendio devasta un giardino incolto, intervengono i vigili del fuoco

TORINO - Ancora un incendio a Torino. Dopo il rogo all’ex Moi e i tanti focolai che stanno devastando la val di Susa, ieri sera, intorno alle 19:00, a Torino si è sviluppato un altro incendio: ad andare a fuoco un giardino privato incolto, pieno di foglie e rami secchi, in via Crea angolo via Asiago. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in poco tempo.

NESSUN FERITO -Tanta la paura tra i residenti, affacciatisi fuori dalle proprie abitazioni per il fumo presente e per la forte ondata di calore emanata dalle fiamme. Per fortuna non si registrano feriti, perché a quell’ora di sera il giardino non era frequentato da nessuno: i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, prima che quest’ultime arrivassero a coinvolgere una casa poco adiacente, una rimessa di macchine incidentate e un giardino dall’altro lato della via. «Eravamo preoccupati, le fiamme erano talmente alte che hanno incendiato la trave del tetto» è la testimonianza di un nostro lettore. Probabile che il rogo si sia sviluppato casualmente e sia stato poi alimentato dal vento.