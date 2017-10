Il 6 novembre arrivano le annunciate strisce blu, 650 posti auto diventano a pagamento

TORINO - Manca poco ormai all’introduzione della sosta a pagamento nell’area del Pilonetto. Il 6 novembre saranno istituiti 650 nuovi posti auto su striscia blu nell’area compresa tra viale Dogali, corso Sicilia, corso Moncalieri, via Villa Glori, corso Monterotondo e piazza Muoio Scevola. La tariffa sarà tra le più basse della città: per la sosta di un’ora si pagherà un euro, il biglietto giornaliero, che vale dalle ore 8 alle 19.30, 7 euro e il carnet da 10 voucher 9 euro. Ancora: il costo per un settimanale sarà acquistabile al prezzo di 19 euro e i plurisettimanali a 50 euro (180 ore) e 100 euro (450 ore).

ABBONAMENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI - Chi non risiede nella nuova zona delle strisce blu in Circoscrizione 8 può acquistare un abbonamento mensile a 70 euro, trimestrale a 165 euro e annuale a 585 euro. Più facile ed economica la vita per chi è residente che, in questi giorni e in quelli addietro, ha ricevuto una lettera di avviso. In questo caso il costo è calcolato in base al reddito Isee del nucleo familiare: se questo non è superiore ai 12mila euro l’abbonamento gode di una tariffa agevolata a 10 euro annuali, se non supera i 20mila euro costa 45 euro, la terza fascia è per chi ha un reddito fino a 50mila euro e costa 90 euro, infine, se non viene presentato l’Isee o si ha un reddito superiore ai 50mila euro non si ha diritto a usufruire alle tariffe agevolate e il costo dell’abbonamento è di 180 euro.

INFORMAZIONI - Dal 24 ottobre personale di Gtt, la società che come nel resto di Torino si occuperà dei nuovi stalli blu, sarà presente presso il punto informativo in corso Sicilia 12, in postazioni attrezzate per fornire informazioni e dare supporto per l’acquisto online del permesso con carta di credito. Questi gli orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00.