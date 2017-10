Ex Moi, murato l’ingresso della palazzina incendiata: dubbi sulla natura del rogo

TORINO - Chiusa una delle palazzine dell’ex Moi. E’ questa una delle prime conseguenze dell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 20:00, nell’ex villaggio olimpico: le fiamme e il fumo hanno infatti reso inagibile il primo e il secondo piano di una palazzina. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di murare l’ingresso, in modo tale che nessun migrante torni ad occupare quegli spazi.

L’ORIGINE DEL ROGO - Non è ancora chiaro cos’abbia dato vita all’incendio. Quel che è certo è che non si trattava di alloggi comuni, ma di baracche, di rifugi di fortuna ammassati l’uno con l’altro. L’ipotesi di un cortocircuito è stata esclusa dai vigili del fuoco per un semplice motivo: in quella palazzina non vi sono impianti e allacciamenti. I migranti non parlano, nessuno vuol dire nulla ma a denti stretti qualcuno si lascia scappare qualcosa: «Hanno appiccato il rogo». Non è chiaro a chi sia rivolta questa accusa. L’ombra di screzi interni, regolamenti di conti tra migranti c’è ma si tratta solo di un’ipotesi avvalorata dal fatto che difficilmente persone «esterne» riescono a entrare nelle palazzine. Incendio doloso o incidente dovuto alle scarse condizioni di sicurezza, vista la presenza di fornelli da campeggio e bombole del gas: queste le due ipotesi principali.

POLEMICHE - Intanto, le colonnine antincendio non hanno funzionato. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare circa due ore per domare le fiamme e spegnere i focolai. Un intoppo non da poco, che evidenzia ancor di più come l’ex Moi sia ormai una bomba a orologeria, pronta a esplodere da un momento all’altro. Non ci sono stati feriti, ma solo per un miracolo. «Incendio all’Ex Moi, per fortuna non ci sarebbero feriti. Però se succede questo c’è solo un motivo, chi aveva promesso di sgomberare non l’ha fatto e nemmeno ha intenzione di farlo.

Si è colpa sua! Perché se prometti devi mantenere. La pazienza è finita #AppendinoVattene» è il commento del capogruppo della Lega Nord, Fabrizio Ricca.