Eventi a Torino, ecco cosa fare mercoledì 25 ottobre

TORINO – Un gruppo storico in concerto, la partita di campionato, un serata al cinema ma anche libri e cucina per il mercoledì sera torinese. Ecco i nostri consigli per goderselo al meglio.

Il ritorno dei The Dream Syndacate

Mercoledì 25 ottobre alle 22, il leggendario gruppo rock californiano, The Dream Syndacate, punta di diamante del Paisley underground, fa ritorno sulla scena musicale dopo 30 anni con il nuovo lavoro dal titolo «How Did I Find Myself Here?». A proposito dell’album Steve Wynn dice: «A un certo punto durante la creazione del nostro nuovo disco ho detto ai miei compagni di band, 'ehi, hai solo una possibilità nella vita di creare un primo album dei The Dream Syndicate per la prima volta dopo 30 anni'. Abbiamo sentito che le probabilità erano a nostro favore. Gli oltre 50 concerti che abbiamo suonato da quando ci siamo riuniti nel 2012 sono stati tra i migliori live che la band abbia mai suonato, il mix perfetto di improvvisazione e groove rock che è da sempre stato il marchio della band». www.spazio211.com.

Calcio

Dalle 20.45 all'Allianz Stadium la decima giornata di Serie A, Juventus – Spal. Dopo la roboante vittoria di domenica a Udine, è già tempo di tornare in campo. Sarebbe fondamentale dare seguito alla buona prova messa in campo lo scorso turno. Di fronte ci sarà una neo-promossa, forse quella che maggiormente ha convinto rispetto alle altre neo-promosse. Mister Allegri dovrebbe schierare, col 4-2-3-1, Szczesny in porta, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini e Asamoah in difesa, Bentancur e Khedira a centrocampo, Cuadrado, Dybala e Duglas Costa sulla 3/4 a supporto dell'unica punta Higuain.

Cinema

Al Cinema Massimo, dalle 20.30, il film «I tempi felici verranno presto». Presentato a Cannes 2016 alla Semaine de la Critique, il film arriva a Torino. Opera seconda di Alessandro Comodin che con il suo esordio «L'estate di Giacomo» (2011) si era aggiudicato il Pardo d'oro nella sezione Cineasti del Presente al Festival di Locarno. Dopo la proiezione il regista incontrerà il pubblico del Cinema Massimo. «I tempi felici verranno presto»: Tommaso e Arturo sono riusciti a scappare cercando rifugio nella foresta. Bella la vita ora, nonostante tutto. Ma, attenzione, muori sempre quando meno te l’aspetti, anche se sei giovane, finalmente felice e non hai mai fatto niente di male. Tanti anni dopo, ai giorni nostri, la foresta pare infestata da lupi affamati. Nessuno si ricorda della storia dei due giovani, ma proprio in quella foresta Ariane scopre uno strano buco.

Libri

Al Circolo dei Lettori, arriva Patrick McGrath, con il nuovo thriller «La guardarobiera» (La Nave di Teseo) che descrive una Londra del dopoguerra cupa e violenta. Mercoledì 25 ottobre alle 18.30 l'autore dialoga con Martino Gozzi. «Giorni Selvaggi», progetto di Circolo dei lettori e Salone Internazionale del Libro, porta in città le migliori firme dell’ultima stagione letteraria. Tra gli altri, tre Premi Pulitzer, un National Book Award, un maestro dell'Europa orientale, un inglese supercult. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: www.circololettori.it e www.salonelibro.it.

Sfida in cucina

Alle 20.30 al ristorante Berbel, «Roma – Torino, il ritorno». Viaggio di ritorno per la coppia di chef che ha dato vita ad una sfida per mettere a confronto due cucine: Roma vs Torino, i sapori della capitale e del centro dell’Italia a confronto con quelli del nord, con una tavola gourmet e più sofisticata. Lo Chef Nicola di Tarsia, insieme al suo ospite e amico Danilo Pelliccia, Chef de «I du’ Cesari» di Torino, si ritrovano mercoledì 25 ottobre, nelle cucine del ristorante Berbel per l’ultimo confronto. Amici nella vita e rivali tra i fornelli. Il menù sarà un percorso tra i piatti tipici delle rispettive cucine con ricette e interpretazioni personali. Piatti storici dei rispettivi ristoranti, ricette che sono frutto di studio e che vengono riproposte con estro e inventiva. Il cibo diventa arma di seduzione e di conquista, ogni piatto segnerà una mossa vincente (oppure no) per accaparrarsi il favore degli ospiti. Per tutta la serata sulle tavole ci sarà un «botta e risposta», uno scontro che userà come armi le diverse tradizioni culinarie, gli ingredienti e una buona dose di creatività. Non ci sono regole: l’unico obiettivo sarà conquistare i palati degli ospiti. Per informazioni e prenotazioni: telefono 011 4366778, ristoberbel@live.it.