Lo strano caso di via Veglia, parte la raccolta firme per sollecitare il Comune

TORINO - La questione va avanti da gennaio, da quando cioè il Consiglio di circoscrizione aveva approvato all’unanimità una mozione con cui si chiedeva di comunalizzare il numero civico 10 di via Veglia, una via privata di 200 metri in cui abitano circa 300 famiglie che sbuca in via Guido Reni. Un tratto di strada a doppia corsia di marcia utilizzato da tutti ma la cui manutenzione, proprio per il fatto di essere privata, spetta ai residenti che però, per rimetterla a posto e far installare l’illuminazione, a oggi mancante, dovrebbero sborsare tanti, troppi soldi. La strada della comunalizzazione farebbe diventare la strada di proprietà del Comune come il resto della città, ma fino a ora non è stato dato seguito a quella mozione, e non certo per volontà della Circoscrizione. Così i cittadini hanno preso un’altra iniziativa ed è nata una petizione che in poche ore ha fatto sì che si raccogliessero centinaia di firme. Anche perché, come detto, manca l’illuminazione e la sera, con lo scendere dell’oscurità, diminuisce in modo considerevole la sicurezza. Le firme saranno presto presentate a Palazzo Civico perché, come ha più volte sottolineato il consigliere di Forza Italia Alessandro Iocola, «il Comune non può dimenticare questo angolo di Mirafiori».