Nuda e con il naso rotto, giovane donna aggredita al Valentino: «Non ricordo niente»

TORINO - Erano circa le 5 del mattino quando una ragazza di appena 20 anni si è presentata in un elegante bar lungo Po, nuda e con il setto nasale deviato. La giovanissima ha raccontato di aver incontrato un suo coetaneo la stessa sera in piazza Santa Giulia, di aver bevuto alcolici e di essersi recata insieme a lui al parco in piena notte. Dopodiché il nulla, nessun ricordo di come si sia ritrovata abbandonata, senza vestiti e sporca di sangue. Le analisi del sangue hanno confermato che la ragazza abbia assunto alcolici e fatto uso di droghe.

AGGRESSIONE - «Non risulta che sia stata violentata» spiegano i carabinieri, attualmente a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Quel che è certo fino a questo momento è che la ragazza è stata derubata di tutti i suoi vestiti e della sua borsetta. Sarebbe stato un secondo uomo, trovandola così malconcia a bordo strada, a offrirle un cappotto per coprirsi. La giovane ha raccontato di essere andata volontariamente al parco con quel ragazzo incontrato nel quartiere della movida di Vanchiglia, sulla cui identità non si sa ancora nulla; ma delle botte in viso e di essere stata svestita non ricorda nulla. Una volta raggiunto il bar la ragazza è stata trasportata all'ospedale Molinette, in evidente stato confusionale.