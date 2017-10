«Stop al caro parcheggi», aumento del 300% dopo la delibera 5 Stelle

TORINO - Nel 2000, in tanti lo ricorderanno, il parcheggio a pagamento a Torino costava 10 mila lire ed era uguale per tutti. Oggi, 17 anni dopo, la rivoluzione firmata 5 Stelle ha inserito il criterio ISEE nel mondo dei parcheggi portando a rincari a dir poco esorbitanti. Con la delibera approvata in Consiglio Comunale lo scorso 30 marzo, tutti i residenti che fino a quel momento avevano pagato 45 euro, sono rientrati in un nuovo sistema basato sul reddito. Nel dettaglio, continua a pagare 45 euro chi certifica un reddito inferiore a 20mila euro, 90 euro per chi si trova nella fascia lorda intermedia, tra i 20mila e i 50mila euro, e infine paga 180 euro chi si trova al livello più alto, con una certificazione oltre i 50mila euro. Le nuove norme però, entrate in vigore a maggio di quest'anno, scontentano non poco i cittadini che chiedono attraverso due distinte petizioni al Comune l'annullamento, o quanto meno la revisione della delibera. Non si dimentichi poi che, stando a quanto deciso in Sala Rossa, chi non presenta in tempo una regolare autocertificazione ISEE ricade di default nella fascia più alta di pagamento. Da 45 euro fino a un massimo di 180 dunque, per un rincaro del 300%.



PARCHEGGI - «E' indegno far pagare una tassa così alta» tuonano i firmatari della petizione cittadina «Si tratta di un salasso senza precenti che tocca solo alcune zone della città e pertanto solo alcuni cittadini». La delibera colpisce infatti tutti coloro che abitano in zone dove si trovano le strisce blu e questo risulta ai firmatari quanto mai ingiusto: «Esistono cittadini di serie A e di serie B?» chiede provocatoriamente Poggio Graziella Elena, prima firmataria della petizione. «Si tratta di un provvedimento iniquo, insensato e amorale» attacca la consigliera di Circoscrizione e passa a proporre a modello il sistema milanese a strisce gialle: «Il residente o dimorante ha un contrassegno (gratuito) che gli permette di parcheggiare sotto casa nelle apposite strisce gialle. Chi arriva da fuori in centro città invece paga regolarmente il pacheggio blu». In questo modo si intende tutelare il diritto dei cittadini a poter parcheggiare sotto casa senza essere dissanguati dal costo del parcheggio e si vuole incentivare, contemporaneamente, chi deve raggiungere il centro a farlo con mezzi alternativi.

STRISCE BLU - La delibera appare iniqua ai firmatari tanto più che, a un aumento esorbitante dei costi (di cui l'amministrazione non ha comunicato le ragioni) non corrisponde un reale incremento del servizio. «Pagare 180 euro per un parcheggio non custodito è assurdo, favorisce solamente chi vende o affitta box auto in quelle zone che, stando così le cose, si sente autorizzato ad alzare i prezzi». Entrambe le petizioni presentate oggi, martedì 24 ottobre, con un Diritto di Tribuna in Comune, chiedono dunque la medesima cosa: la revisione o l'annullamento della delibera sui parcheggi in base all'ISEE. Presente per ascoltare le perplessità dei cittadini anche il presidente di Circoscrizione I, Massimo Guerrini, che definsice la delibera "caotica». «Si tratta di un aumento stratosferico» dice Guerrini, «sintomatico di una generale confusione di questa Giunta su come aumentare l'accessibilità al centro cittadino. Questo provvedimento colpisce, ancora una volta, solo alcune zone della città ed è volutamente vessatoria solo nei confronti di alcuni cittadini». prosegue il presidente della I che conclude: «Francamente sono preoccupato, parlo a nome dei cittadini, per questo atteggiamento aggressivo dell'Amministrazione nei confronti del centro città».