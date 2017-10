Bus e tram più veloci: Gtt potenzia le principali linee della città, al via la rivoluzione

TORINO - Il mondo del trasporto pubblico locale torinese cambia volto. Nonostante le poche risorse e un contesto sempre più complesso, Città di Torino, Gtt, Iren e 5T hanno presentato il nuovo modello di esercizio che rivoluzionerà la rete di bus e tram della città. Tutte le linee di tram e bus saranno divise in quattro categorie: a seconda della categoria di appartenenza, gli autobus e i tram potrebbero passare più o meno frequentemente. Un modo perfetto per ottimizzare il servizio e renderlo più fruibile agli utenti. Come è stata calcolata la frequentazione delle diverse linee? Con i dati delle tessere Bip (1.400.000 bippature alla settimana), ovviamente. Ma cerchiamo di fare chiarezza.

PRIMA FASE - La riorganizzazione si dividerà in due fasi: la prima verrà attuata entro la primavera del 2018, la seconda verrà invece avviata nel 2019. Nella prima fase ci saranno più servizi laddove si riscontrerà un maggior utilizzo del mezzo pubblico. Le frequenze di passaggio delle principali linee verranno quindi aumentate. Un modello di esercizio più funzionale e orientato a tener conto delle esigenze degli utenti con il grande obiettivo di vedere sempre meno pullman e tram vuoti o mezzi pubblici strapieni. Le linee urbane e suburbane sono state divise in 4 fasce per numero di passeggeri trasportati:

- categoria rossa: sono le linee che trasportano il 50% dei passeggeri di tutta Torino. Nello specifico, per gli intervalli nelle ore di punta, si procederà in questo modo: la linea 4 e la linea 13, che oggi hanno un intervallo di 6 minuti tra un passaggio e l’altro, vedranno i mezzi passare alle fermate ogni 5 minuti. Lo stesso criterio verrà adottato per le linee 2, 3, 10, 15, 16, 18, 55, 56, 68. In queste linee il tempo di attesa sarà di 5 minuti, contro gli 8 precedenti.

- categoria arancione: sono le linee che trasportano il 30% dei passeggeri. In questo caso, la frequenza dei passaggi nelle ore di punta sarà 8-10 minuti, contro i 10-12.

- categoria verde: sono le linee che trasportano il 15% dei passeggeri. Su queste linee la frequenza dei passaggi nelle ore di punta sarà di 15 minuti, contro i 12-18 di oggi.

- categoria blu: queste sono le linee meno utilizzate, visto che trasportano solo il 5% dei passeggeri. La frequenza nelle ore di punta sarà di 30 minuti, contro i 20-40 di oggi. Su alcune linee saranno inseriti bus supplementari nell’orario di apertura e chiusura delle scuole.

In pratica, grazie alla sinergia tra Comune di Torino, Gtt, 5T e Iren si migliorerà la velocità commerciale di bus e tram. In che modo? Con la priorità semaforica, come già accaduto con le linee tranviarie 15 e 16: in questo caso la velocità è migliorata del 10% e 14%, per un risparmio di 5 minuti di media sulla percorrenza. La priorità semaforica verrà estesa alla linea tranviaria 13 e ad autobus come il 18. I provvedimenti non sono però finiti qui, perché anche le corsie riservate ai mezzi pubblici subiranno degli interventi, volti ad aumentare la velocità di tram e bus, per una città sempre più a misura di mezzo pubblico. E’ questa la grande sfida dell’assessore ai Trasporti, Maria Lapietra: «Ci lavoriamo da un anno e mezzo. Finalmente l’agenzia ci ha dato un budget (137 milioni di euro contro i 140 passati. Con questa riorganizzazione non faremo diseallinamenti».

SECONDA FASE - In una seconda fase, che sarà avviata nel 2019, sarà sviluppata una nuova rete di trasporto seguendo questi criteri: rispetto della struttura gerarchica; potenziamento dell’intermodalità gomma–ferro, adduzione ai maggiori poli di interscambio della rete urbana, suburbana ed extraurbana; potenziamento della rete tranviaria, maggiore integrazione con i servizi su gomma; ottimizzazione del numero di linee autobus, contenimento delle lunghezze dei percorsi particolarmente lunghi e tortuosi: linee più frequenti e al servizio di più passeggeri, con eliminazione delle sovrapposizione dei percorsi. Il piano di potenziamento della metropolitana prevede la messa in esercizio della nuova tratta Lingotto-piazza Bengasi. Il piano di sviluppo del servizio tranviario prevede il potenziamento dell’offerta su ferro sia attraverso il ripristino dell’esercizio tranviario della linea 10 sulla tratta corso Settembrini-via Massari, sia attraverso il consolidamento e l’ottimizzazione della priorità semaforica a tutte le linee (a partire dal 2018), sia attraverso il rinnovo del parco attuale. Per quanto riguarda il Servizio Ferroviario Metropolitano, si realizzerà il completamento del sistema con l’interconnessione dell’SfmA (Torino-Caselle-Ceres) e la realizzazione dell’Sfm5 (Orbassano-Torino) e l’apertura delle stazioni di Dora e Zappata. In relazione agli interventi sul servizio di metropolitana e tram, il piano prevede il progetto di una nuova rete di superficie, afferente alle aree di influenza della metropolitana e dei servizi tranviari ed alle stazioni del servizio ferroviario metropolitano. Oltre a una revisione e ottimizzazione complessiva della rete di trasporto da attuarsi a partire dal secondo semestre 2019. Inoltre, negli anni 2017-2018, ci sarà un aumento della flotta di veicoli a trazione elettrica e relativa produzione chilometrica. Nel 2021 il 40% dell’offerta di trasporto sarà effettuato con veicoli a trazione completamente elettrica. Già oggi, dopo l’acquisto dei nuovi bus elettrici l’ecorete Gtt (tram, linee star e bus elettrici), copre il 35% dell’offerta complessiva.