Ogni quanto passa il pullman alla fermata? Un colore per determinare il tempo d'attesa

TORINO - Dimmi che pullman prendi e ti dirò quanto aspetterai. La frase è forte, ma rende alla perfezione l’idea di cosa spetta realmente ai frequentatori dei mezzi pubblici torinesi. La riorganizzazione di Gtt infatti ha introdotto una novità importante: le linee autobus e tranviarie saranno divise in quattro categorie. Ogni categoria prevede un tempo diverso di frequenza di passaggi alle fermate. Il colore rosso è quello più importante, prioritario. In caso di colore rosso il tempo d’attesa tra un pullman e l’altro è stimato in 5 minuti. Segue il colore arancione (8-10 minuti), il colore verde (15 minuti) e chiude il colore blu (30 minuti).

ELENCO LINEE/CATEGORIE - Per capire quindi quanto vi toccherà aspettare il vostro mezzo pubblico tra un passaggio e l’altro, dovete memorizzare questa tabella. Di seguito tutte le linee del trasporto pubblico locale, suddivise per categoria:

ROSSO: 4, 10, 10N, 15, 16, 18, 13, 13N, 2, 55, 56, 68, 3

ARANCIONE: 9, 5,5B, 11, 58, 58B, 33, 62, 52, 17, 17B, 72, 72B, 57, 71, 42, 35, 36, 67, 61, 75, 60, 49, 64

VERDE: 59, 59B, 29, 14, 63, 12, 6, 30, 1, 46, 74, 19, 27, 51, 40, 66, 77, 45, 45B, 34

BLU: 32, VE1, 76, 63B, 65, ST2, ST1, 39, 47, SE1, SE2, 43, 81, 37, 41, CO1, 38, 50, 69, 44, 20, 70, 53, 46N, 84, 36N, 73, 48, RV2, 21, 35N, 78, 54, 83, OB1