L’attesa per la nuova galleria commerciale è finita: ecco svelato «I Viali Shopping Park»

NICHELINO - L’attesa ormai è finita, il nuovo centro commerciale «I Viali Shopping Park» di Nichelino è stato finalmente svelato. Una struttura all’avanguardia costata un investimento di oltre 65 milioni di euro serviti per dare vita a una galleria commerciale a spazi esterni per un’offerta complessiva di 42mila metri quadrati di superficie complessiva del progetto di cui 12.500 metri quadrati di ipermercati e quasi 30mila metri quadrati di parco commerciale. Per parlare più semplicemente, sono nati 41 nuovi negozi nella galleria, 6 bar e ristoranti interni più 3 esterni. Insomma una struttura che non poteva passare inosservata iniziata a costruire nel 2016, dopo l’apertura dell’ipermercato Carrefour, con la demolizione del precedente.

LA NOVITA’: BOUNCE - Il nome non dirà nulla ai più, ma «Bounce» rappresenta la vera novità de «I Viali Shopping Park». Si tratta di un concetto ludico sportivo innovativo e di forte richiamo. Con più di 100 trampolini interconnessi alloggiati all’interno di enormi spazi colorati e un numero crescente di sedi in tutto il mondo, Bounce è un parco giochi urbano a molla con un’ampia offerta per grandi e bambini, che possono giocare a camminare in totale sicurezza su superfici realizzate con borse d’aria giganti, materassi elastici e molle. Al momento però è ancora in costuzione al maneggio dell’ex Società Ippica Torinese. Non resta che attendere per vedere questa prima assoluta in Italia.