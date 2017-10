Giornata Europea della Giustizia Civile: domani consulenze gratuite dei notai

TORINO - Domani, mercoledì 25 ottobre, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo aderisce alla Giornata Europea della Giustizia Civile con momenti di riflessione e iniziative specifiche rivolte agli studenti e ai cittadini. Al mattino le attività sono rivolte agli interlocutori più giovani più giovani: dalle 9,30 presso il Circolo dei Lettori sono in programma due appuntamenti in cui i notai incontrano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie per parlare di Unione Europea, legalità, uguaglianza e inclusione. Un modo per toccare temi centrali nell’educazione civica e far conoscere da vicino una figura, quella del notaio appunto, che è garante di questi valori.

Il pomeriggio invece è rivolto ai cittadini con un open day presso la sede del Consiglio Notarile (Via Botero 15, Torino): il diritto civile è parte della nostra vita quotidiana - lavoro, matrimonio, figli, acquisto della casa. Ma siamo consapevoli dei nostri diritti? Sappiamo quali sono gli attori del sistema giustizia e conosciamo il loro ruolo? Dalle 15 alle 19 i notai sono a disposizione dei cittadini gratuitamente per fornire un primo orientamento su casa, famiglia e impresa. L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico, e non necessita di prenotazione.

Cos’è la Giornata «Giornata europea della giustizia civile»?

Istituita nel 2003 su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa, la «Giornata europea della giustizia civile» è un momento d’informazione, riflessione e confronto tra operatori della giustizia, cittadini, studenti, professori che ha l'obiettivo di rendere la «giustizia civile» alla portata dei cittadini europei.

Cos’è il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea – CNUE?

Il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea – CNUE www.cnue.be è presente dal 1993 a Bruxelles per rappresentare di fronte alle istituzioni europee i 22 paesi nei quali è presente la figura del notaio. I Paesi che hanno aderito sono: Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Per seguire l’evento, per l’occasione, è stato creato l’hashtag #sipuofare.

Per maggiori informazioni:

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

Via Giovanni Botero, 15 Torino

tel. 011 5627427 | fax 011 5187105

consigliotorino@notariato.it