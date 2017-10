Hashish nella ruota di scorta, scoperto nascondiglio di un corriere marocchino

TORINO - Centoventicinue cubi da 500 grammi e 9 panetti da 100 di hashish, nascosti abilmente tra due autovetture. Questo è quanto hanno rinvenuto gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna all’interno di un box auto in un complesso residenziale di via Valdellatore. Il box è risultato appartenere a un cittadino marocchino di 40 anni, visto più volte uscire ed entrare dal complesso in modo sospetto.

DROGA - Durante le operazioni di controllo l’uomo si trovava a bordo di un’Audi, parcheggaita davanti al box. Sia all’interno del garage che all’interno dell’Audi sono stati trovati panetti e cubi contenenti hashish. Il corriere era solito utilizzare ogni spazio vuoto utile delle due auto per nascondere lo stupefacente, come il vano destinato alla ruota di scorta, il portaoggetti sotto il sedile, una ruota di scorta, e il bagagliaio. Inoltre, all’interno di un armadio sempre posto nel box sono stati trovati due borsoni di plastica contenenti 18 cubi, avvolti singolarmente da nastro adesivo. E' stato scoperto anche vario materiale utile al confezionamento e allo stoccaggio dell’hashish. Il peso complessivo dello stupefacente sequestrato ammonta a oltre 63 chilogrammi.