Smog e blocchi del traffico: «Nessun fondo regionale per la sostituzione delle auto diesel»

TORINO - L’accusa forse non poteva che arrivare dal Movimento 5 Stelle. I consiglieri regionali attaccano l’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia su una questione che, a Torino, ha fatto molto discutere anche per come è stata gestita dall’amministrazione grillina: lo smog e gli sforamenti continui che, dopo due giorni di tregue, dovrebbero riprendere oggi e ridare vita al blocco auto nel fine settimana. Sul banco degli imputati i mancati fondi della Giunta Chiamparino per la sostituzione delle vetture diesel: «Governo e Regione», tuona il consigliere Federico Valetti, «scaricano i disagi sui cittadini. L’accordo antismog siglato dalle regioni del bacino padano è attivo ma senza alcun impegno economico sul trasporto pubblico e per la sostituzione dei mezzi diesel».

SOSTITUZIONE DIESEL - Con i continui blocchi l’idea di sostituire la propria vettura diesel può essere una priorità per migliaia di famiglie che farebbero del bene anche all’ambiente. Ma non tutte possono permettersi una nuova auto: «Senza una dovuta copertura economica come faranno i cittadini, in particolare chi possiede mezzi da lavoro con motorizzazione diesel, a prospettare una sostituzione dei propri veicoli? Il cofinanziamento ministeriale previsto di 2 milioni di euro per la sostituzione dei mezzi bloccati è una cifra chiaramente insignificante rispetto alle necessità. Ovvero 4 euro a testa solo per i cittadini torinesi». La richiesta è chiara: «La Giunta Chiamparino, se vuole realmente costruire una strategia per l’uscita dal diesel, cofinanzi il fondo statale con una cifra adeguata e lo dimostri nel bilancio triennale 2018-2020. Il Gruppo M5S lo chiederà con emendamenti e ordini del giorno in discussione del bilancio regionale».