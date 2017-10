Sciopero dei trasporti, i treni si fermano 24 ore: ecco quali saranno garantiti

TORINO - In arrivo ore di disagio per i pendolari torinesi: Trenitalia ha infatti proclamato uno sciopero di 24 ore a partire dalle ore 21:00 di giovedì 26 ottobre fino alle ore 21 del giorno dopo, venerdì 27 ottobre. Un problema non da poco, se si pensa che il 27 ottobre si fermeranno anche i mezzi Gtt, per quattro ore.

LO SCIOPERO - Lo sciopero di Trenitalia riguarderà anche le linee Sfm2, Sfm3, Sfm4, Sfm6, Smf7, Sfm8, i treni regionali e quelli veloci. Circoleranno liberamente le Frecce. Capitolo fasce garantite: per non paralizzare il servizio, alcuni treni circoleranno nelle fasce di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza. Questi i treni garantiti in tutto il Piemonte.