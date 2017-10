I 10 regolamenti «assurdi» del Comune di Torino

TORINO - Prendete un regolamento comunale vecchissimo, redatto quasi un secolo fa e provate ad applicarlo oggi: vi assicuriamo che il risultato sarebbe talvolta buffo, mentre altre volte decisamente impossibile da raggiungere. Certe norme, inutile specificarlo, sono ormai fuori dal tempo e in forte contrasto con il presente. Eppure, anche a Torino, i vecchi (e assurdi) regolamenti vengono ancora applicati alla lettera. Il caso è quello di Elvis The Pig, il maialino da compagnia che rischia di essere sottratto alla sua padrona perché, secondo un regolamento del 1926 (modificato l’ultima volta nel 2012), non può vivere in casa. Ma cosa succederebbe se quello stesso regolamento venisse applicato alla lettera ogni giorno?

IL REGOLAMENTO - Per spiegarvi quanto questo regolamento possa essere «assurdo» in certi casi e il fatto che vada senz’altro rivisto e riformato, riportiamo alcune degli articoli presenti al suo interno. Sono tantissimi, più di 600 e chi volesse guardarli con calma può tranquillamente trovarli sul sito del Comune di Torino. Ma torniamo alle norme assurde: pronti a stupirvi?