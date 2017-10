Writer sorpreso in azione a Porta Nuova, tradito dall'odore della vernice

TORINO - Un odore acre di vernice proveniva dall'area di servizio dove vengono parcheggiati abitualmente i convogli regionali, questo ha spinto gli agenti della polizia ferroviaria, nella serata di sabato 21 ottobre, a effettuare dei controlli approfonditi in quell'aria della stazione dii Porta Nuova ed è in quel momento che hanno colto il giovane writer in flagrante.

CONTROLLI - Insospettiti, si sono avvicinati alla recinzione e in lontananza hanno notato delle persone intente a imbrattare un vagone di un treno regionale. Gli agenti allora hanno allertato il Centro Operativo Compartimentale, che ha inviato sul posto alcune pattuglie in divisa del Settore Operativo di Torino Porta Nuova. Un ventinovenne italiano residente a Roma, incensurato, è stato immediatamente fermato e accompagnato presso gli Uffici Polfer del binario 1 di Torino Porta Nuova. Il ragazzo nascondeva nella sua borsa ben 13 bombolette spray di vernice da 400 ml ciascuna e una valigetta di pronto soccorso ancora integra e sigillata, della quale non ha fornito spiegazioni e provenienza. Il writer è stato infine denunciato all’Autorità Giudiziaria per il deturpamento del vagone e per il reato di ricettazione per la valigetta del pronto soccorso, di evidente provenienza illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.