Torino si sveglia senza luce: alle 7 lampioni pubblici spenti

TORINO - I torinesi che questa mattina intorno alle sette sono usciti di casa si sono trovati di fronte a una città particolarmente buia: in quasi tutte le strade di Torino infatti i lampioni pubblici erano spenti. Pare che all'origine del problema vi fosse un guasto al sistema informatico di Iren che ha fatto sì che i lampioni si spegnessero circa 15 minuti prima del dovuto. La situazione è tornata alla normalità in tempi brevi ma ha causato non pochi disagi ai torinesi.

BUIO - In tanti si sono trovati per strada prima del sorgere del sole e, oltre alla sensazione di disorientamento data dalla mancanza di luce, hanno denunciato la pericolosità della situazione. Immediate le reazioni sui social network, dove molti torinesi hanno postato le foto di una città completamente avvolta dalle tenebre. Un utente commenta così: «Oggi a Torino tutti i lampioni sono spenti e viaggiare non è affatto piacevole..». La preoccupazione principale è stata per i giovanissimi che proprio intorno a quell'ora sono soliti uscire di casa per recarsi a scuola. Da Iren rassicurano che il problema è stato risolto: «Si è trattato di un 'baco' nel sistema che ha fatto sì che i lampioni si spegnessero prima del dovuto» hanno spiegato «per domani non ci dovrebbero essere problemi».