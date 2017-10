GTT nell'occhio del ciclone: 9 avvisi di garanzia per la società di trasporti torinese 

TORINO - La Procura di Torino, dopo mesi di indagini, ha notificato nove avvisi di garanzia per falso in bilancio in relazione all'anno 2015 ai vertici di Gtt. «Non ci sorprende affatto», commenta il capogruppo della Lega Nord Fabrizio Ricca, «E' paradossale che 24 ore prima della notifica degli avvisi i vertici Gtt insieme al sindaco ci abbiano raccontato di aver risparmiato soldi migliorando il servizio e ci hanno illustrato come sarà il futuro del trasporto pubblico a Torino. Peccato che quello dell'azienda è sempre più oscuro».

GTT - L'inchiesta riguarda un credito di 20 milioni di interessi che Gtt vanta nei confronti del Comune ma che Palazzo Civico non riconosce. Un "disallineamento" così è stato più volte definito che, in questo caso, configura un illecito contabile. Tra gli indagati compaiono, oltre all'amministratore delegato Walter Ceresa, due membri del CDA, Elisabetta Bove e Gianmarco Montanari; il presidente dei revisori dei conti Piero De Lorenzi; tre sindaci, Mariangela Brunero, Stefano Rigon e Gino Marzari; il direttore legale Gabriele Bonfanti e il manager Claudio Conforti.