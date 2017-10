Maxi fuga di gas in via Gorizia: evacuato un palazzo, i residenti scappano in strada

TORINO - Momenti di paura in via Gorizia. Una fuga di gas improvvisa ha spaventato i residenti di un palazzo al civico 172: in corso l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno evacuando l’intero palazzo, facendo scendere per strada le persone. Si attende l’arrivo di un tecnico che possa riparare la fuga di gas. Via Gorizia è stata chiusa dall’incrocio tra via Lagnasco a corso Cosenza, si consiglia pertanto di prendere strade alternative. «E’ una fuga di gas piuttosto importante, stiamo intervenendo in questi minuti» è il commento dei vigili del fuoco di Torino. Seguiranno aggiornamenti.

Informazioni sulla viabilità (© Twitter)