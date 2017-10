Senza luce e tornelli chiusi in metro, salta l’allarme antincendio a Porta Nuova

TORINO - Piccoli problemi nel primo pomeriggio di oggi per i passeggeri della metropolitana di Torino. Un guasto all’impianto elettrico intorno alle 14 ha bloccato i tornelli alla stazione Porta Nuova e fatto scattare l’allarme antincendio che ha suonato per qualche minuto all’impazzata, fino all’arrivo dei tecnici che, dopo aver constatato che non ci fosse alcun rogo, sono intervenuti ripristinando l’impianto elettrico riattivando anche il sistema di illuminazione.

TORNELLI CHIUSI - I disagi dei passeggeri, impossibilitati a superare i tornelli e a scendere in banchina, non sono durati per più di dieci minuti. In tutto questo tempo non ci sono stati invece problemi per la linea della metropolitana che non è stata mai interrotta.