Proprietario coraggioso mette in fuga 2 ladre, sventato furto in corso Orbassano

TORINO - Due donne, di 32 e 21 anni hanno cercato di introdursi in un alloggio di corso Orbassano ma sono state fermate da un impavido proprietario che ne ha impedito la fuga. Inizialmente le due criminali hanno suonato più volte il campanello, per accertarsi probabilmente che non vi fosse nessuno in casa, dopodiché hanno cercato di forzare la serratura. Il proprietario di casa, che in quel momento era sotto la doccia, si è avvicinato alla porta dopo qualche minuto e ha visto le due ladre dallo spioncino.

LADRE - Pur sentendo che le due stavano armeggiando vicino alla serratura, non ha esitato e ha aperto la porta. A quel punto le due donne si sono date a una fuga precipitosa ma il proprietario di casa non si è dato per vinto e si è lanciato all'inseguimento. Dopo poco l'uomo è riuscito a bloccare una delle due, mentre la seconda è stata fermata dall'avventore di un bar in cui la donna si era rifugiata. Una volta entrata la malvivente si è liberata degli arnesi per lo scasso gettandoli in un cestino, gesto che non è passato inosservato. Le due donne sono state infine tratte in arresto dagli agenti del Commissariato Mirafiori.