Una giornata speciale per i piccoli pazienti oncologici, dal Regina Margherita a ZOOM

TORINO - Vedere il sorriso sul viso dei piccoli pazienti del Regina Margherita è l'obiettivo di tutti i medici che lavorano nell'ospedale cittadino. A questo scopo 15 bambini ricoverati nel reparto di Oncologia dell'ospedale Infantile, dopo aver concluso con successo il periodo di riabilitazione, hanno potuto trascorrere una giornata speciale a contatto con gli animali al bioparco ZOOM di Torino.

ZOOM - I piccoli durante il ricovero avevano parlato spesso del loro amore per gli animali e avevano fantasticato su viaggi in posti esotici alla scoperta di Paesi lontani. I medici e Zoom hanno così lavorato insieme per realizzare la loro fantasia e hanno studiato una giornata ad hoc che permetta ai più piccoli di scoprire gli animali di tantissime specie diverse, all'interno di habitat che ricostruiscono ambientazioni asiatiche ed africane, e di prendersene cura. Durante la giornata i piccoli si trasformeranno in biologi e accudiranno tutte le specie presenti al Parco: prepareranno il cibo, lo distribuiranno negli habitat e monitoreranno i diversi esemplari. A fine giornata verrà consegnato a ciascuno il diploma di "Un giorno da Keeper». Infine i giovanissimi biologi, di età compresa tra i 6 ed i 15 anni, saranno accolti nel Parco allestito per i festeggiamenti di Halloween e riceveranno un biglietto gratuito per tornare nei week end e vivere l'atmosfera della più famosa festa a tema zucca.