Inaugura la birreria Baladin all’aeroporto con uno special guest d’eccezione

CASELLE TORINESE - Si arricchisce l’offerta dell’aeroporto di Caselle Torinese per i passeggeri che transitano dallo scalo «Sandro Pertini». Nel pomeriggio di domani inaugura la birreria con hamburgheria «Baladin Caselle Aeroporto», già nota a Torino per i locali di via Saluzzo, di via Bardonecchia e il più noto in piazzale Valdo Fusi. L’appuntamento per il taglio del nastro è alle ore 18 e avverrà alla presenza dell’amministratore delegato di Sagat Roberto Barbieri e del fondatore della Birra Baladin Teo Musso.

SPECIAL GUEST - In occasione dell’inaugurazione si esibirà in una live performance il pianista Matthew Lee, reso celebre dal suo modo bizzarro di suonare il pianoforte anche utilizzando i gomiti, i piedi o mettendosi sotto lo strumento. L’attesa è tanta per un artista celebre in tutto il mondo già protagonista del video musicale «E’ tempo di altri tempi» girato proprio a Torino.