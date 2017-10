Tragedia in serata a Cantalupa, 26enne muore davanti alla madre arginando l’incendio

CANTALUPA - Tragedia a Cantalupa, nel torinese, nella serata odierna. Da giorni in provincia si sta sviluppando un incendio il cui fumo e odore sta inondando i comuni vicini, fino ad arrivare nella città di Torino. Il problema è forte anche a Cantalupa, 2.700 persone vicino a Cumiana. Un ragazzo di 26 anni, Alberto Albrile, mentre con la madre tentava di impedire che il fuoco raggiungesse il terreno di sua proprietà, tagliando alcuni alberi per non alimentare l’incendio, è stato raggiunto dalle fiamme. Immediato l’intervento della genitrice prima e dei vigili del fuoco presenti in zona poi, ma per il giovane è stato tutto inutile. Non è servito a nulla nemmeno il tentativo disperato di rianimarlo.

MEDICO LEGALE - Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pinerolo. Il pubblico ministero Francesco Saverio Pelosi della Procura di Torino, informato dell’accaduto, ha disposto il trasferimento della salma alla camera mortuaria di una casa di riposo di Cantalupa. Al suo arrivo il medico legale ha effettauto un’ispezione cadaverica da cui è emersa una morte per infarto. Il corpo, si apprende, è stato restituito ai familiari.