Ancora problemi per la metro: treno guasto a Marche, linea bloccata di prima mattina

TORINO - Sembra che in questi giorni i passeggeri della metropolitana di Torino non possano proprio stare tranquilli. Dopo il piccolo problema all’impianto elettrico della stazione Porta Nuova nel pomeriggio di ieri che ha causato lo spegnimento delle luci, il blocco dei tornelli e l’attivazione dell’allarme antincendio, anche questa giornata non si è aperta nel migliore dei modi. Disagi a partire dalle ore 7 su tutta la linea per un guasto a un treno a Marche. Dopo oltre mezz’ora di blocco di tutti i convogli, il servizio è tornato attivo dalla stazione Bernini in direzione Lingotto.

BUS SOSTITUTIVI - In stazione Marche sono intervenuti i tecnici che solo alle 8.20 sono riusciti a risolvere il problema e a spostare il convoglio guasto e facendo ripartire tutta la linea. Dalle 7.30 Gtt aveva attivato il servizio provvisorio bus dal capolinea Fermi alla stazione Bernini.