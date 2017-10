Una stazione dei treni vicino al parco Ruffini: svelato il progetto della fermata San Paolo

TORINO - Prende forma la nuova stazione ferroviaria di Torino. Non tutti lo sanno infatti, ma tra qualche anno la città potrà contare su una nuova stazione: la Torino San Paolo. L’opera, in fase di progettazione, diventerà un nodo strategico per il traffico passeggeri della zona ovest e rivoluzionerà le abitudini di una zona un po’ abbandonata a sé stessa: quella tra corso Trapani/Siracusa e via Tirreno. Sarà il punto di incontro di due linee del Servizio metropolitano ferroviario che collega la città con l’hinterland: la Sfm 3 che collega Porta Susa con la bassa val Susa e la futura Sfm5 che unirà il centro con l’ospedale San Luigi di Orbassano, passando dal centro commerciale Le Gru di Grugliasco dove è prevista una seconda nuova fermata

IL PROGETTO - La curiosità dei torinesi è tanta, una volta completata la stazione diventerà un punto nevralgico del traffico torinese perché andrà a collegare con il resto dell’hinterland torinese una parte di città oggi «tagliata fuori» dalla rete ferroviaria. Partiamo dal cronoprogramma: secondo i tecnici, l’apertura difficilmente avverrà prima del 2022, anche perché il progetto definitivo verrà approvato solamente il prossimo anno. Come sarà la nuova stazione? La progettazione è in fase conclusiva, ma qualcosa emerge. La fermata San Paolo sorgerà a poche centinaia di metri dal parco Ruffini, davanti all’istituto sociale. In pratica la struttura verrà costruita nell’area in cui per molti anni c’è stata la sede della Zust Ambrosetti. Chi si immagina la solita stazione dei treni è fuori strada: la stazione sarà «americana» con ascensori in superficie e la ferrovia sotto.

I COSTI - Capitolo importante, soprattutto di questi tempi: i costi. Stando a una prima analisi, la stazione San Paolo prevede costi per 7 milioni di euro. Di questi, 5 saranno a carico della Regione Piemonte e altri 2 a carico di Rfi. Ovviamente, per inserire la stazione all’interno della rete bisognerà completare la costruzione della nuova stazione a Le Gru il cui costo sarà di 11,5 milioni (4,3 a carico della Regione Piemonte, 3,7 a carco di Trm e 3,5 a carico di Rfi). Ultima fermata, il capolinea all’ospedale San Luigi di Orbassano: il progetto è già concluso, nel 2019 verrà aperto il cantiere. E il Comune di Torino? Non seguirà il destino dell’opera perché Appendino ha scelto di uscire dall’Osservatorio sulla Torino Lione e la nuova stazione servirà anche per far passare le merci del Tav. Ecco perché, pur avendo inserito la stazione San Paolo nel «patto per Torino» firmato con il governo Renzi, il Comune non seguirà da vicino la realizzazione delle struttura.