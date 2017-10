Ritrovato ordigno della Seconda Guerra Mondiale durante gli scavi per la pista ciclabile

RIVALTA - Durante gli scavi per la realizzazione della pista ciclabile, gli operai hanno rinvenuto un ordigno bellico, forse un proiettile di mortaio, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. E’ avvenuto nel pomeriggio di ieri a Gerbole, una frazione del comune di Rivalta, dove sono dovuti intervenire i carabinieri di Orbassano e gli artificieri per il ritrovamento del residuato bellico lungo una quarantina di centimetri. Onde evitare pericoli per la popolazione circostante, i militari hanno deciso di trasportare l’ordigno in Regione Gonzole per farlo brillare. In via precauzionale l’amministrazione ha chiuso temporaneamente il tratto di strada di via Alfieri.