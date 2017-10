Trasporto merci, 3 giorni di sciopero: salta la consegna di migliaia di pacchi

TORINO - Il mondo del trasporto merci si ferma, migliaia di pacchi potrebbero non essere consegnati o subire decisi ritardi. Venerdì 27, lunedì 30 e martedì 31 ottobre è stato proclamato uno sciopero di tre giorni che riguarderà i settori della logistica, dell’autotrasporto e della distribuzione e spedizione merci. Considerando il weekend di mezzo, per cinque giorni tutto quel settore sarà completamente fermo, in tilt.

LO SCIOPERO - Cosa comporta lo sciopero? Consegne cancellate, pacchi consegnati in ritardo. Insomma, un problema non da poco. Il motivo, come rendono noto i sindacati, sono i 22 mesi senza rinnovo del contratto nazionale. In Piemonte verranno organizzati i presidi a Vercelli e Asti, mentre a Torino ci sarà un presidio davanti alla Prefettura di piazza Castello lunedì 30. Venerdì 27 ottobre lo stop - per l’intera giornata - interesserà il trasporto carburante, medicinali, prodotti alimentari di prima necessità ed animali vivi, mentre nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 lo sciopero, per 48 ore, riguarda tutte le altre attività di trasporto e distribuzione delle merci, il settore della logistica e della spedizione delle merci. Sul web i commenti sono i più svariati. Tra chi è in apprensione per il proprio pacco e chi pensa che i fornitori possano far saltare una consegna, c’è anche chi mette in dubbio le tempistiche dello sciopero: «Ma giusto sotto il ponte dovevano farlo?»