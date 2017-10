Dal flop del 2016 ai dubbi del 2017: chi organizza Natale con i fiocchi? Scoppia la polemica

TORINO - I mercatini di Natale dello scorso anno sono nei ricordi di tutti: il flop, perché tra piazze vuote e casette mai allestite di flop avevamo parlato, ha spinto l’amministrazione comunale a indire un nuovo bando per la gestione di «Natale con i fiocchi». D’altra parte il periodo natalizio si avvicina ed è bene non arrivare impreparati. La gara, pubblicata il 20 settembre, è stata vinta da un operatore: Mercatini Bolzano Srl. Apparentemente nulla di strano, ma qualcuno ha scavato a fondo su questa vicenda e voluto scrivere alla sindaca per «denunciare» qualche strana casualità: il senatore PD Stefano Esposito.

LA DENUNCIA DI ESPOSITO - Secondo Esposito infatti, vi sarebbe più di un’anomalia e tante coincidenze curiose riguardo all’assegnazione della gestione di «Natale con i fiocchi». Proviamo a fare chiarezza: la gara è stata vinta da Mercatini Bolzano Srl, unica ditta partecipante. Mercatini Bolzano dichiara di essere una società che organizza da anni manifestazioni natalizie, ma qui emerge la prima incongruenza: la ditta in realtà è nata il 26/09/2017. La ditta ha sede a Bolzano mentre la titolare, maura De Mango, risiede a Collegno. E’ qui che Esposito fa notare un particolare davvero curioso: «La signora De Mango è anche titolare al 50% della Servizi e Partecipazioni Srl. Chi è il » Marketing Manager» della Servizi e Partecipazioni Srl? Un signore che si chiama Domenico Napoli, che è anche il Direttore Marketing di Buongiorno Italia». La stranezza è tutta qui: Buongiorno Italia infatti è la ditta che l’anno scorso ha vinto la gara e ha organizzato i mercatini di Natale del 2016, ricordati da Torino come un flop assoluto. «Tutto un giro per arrivare sempre a Buongiorno Italia» commenta amaro Stefano Esposito.

TORINO SI INTERROGA - Intanto queste strane coincidenze sono arrivate sul tavolo della sindaca, Chiara Appendino. E’ stato Esposito stesso a scrivere una lettera alla prima cittadina. Cambierà qualcosa? Verranno fatte ulteriori verifiche sui legami tra le società? E’ presto per dirlo, ma quando mancano ormai meno di due mesi a Natale, Torino si interroga: chi c’è dietro l’organizzazione dei mercatini? Probabile quindi che l’amministrazione stessa, nei prossimi giorni, possa chiarire la realtà dei fatti e porre fine a quello che sarebbe sicuramente un equivoco poco piacevole.