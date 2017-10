La Notte Blue del Jazz, al via la 20esima edizione del Moncalieri Jazz Festival

MONCALIERI - La «Notte Blue del Jazz» dà il via alla ventesima edizione del Moncalieri Jazz Festival 2017: sabato 28 ottobre, dalle 17 fino a notte fonda, una maratona musicale con più di cento artisti scorrerà nelle vie e nelle piazze del centro storico di Moncalieri, con numerosi appuntamenti a ingresso libero, che coinvolgeranno tutta la città. La ventesima edizione del Moncalieri Jazz Festival si apre a contaminazioni fra musica, arti visive, teatro urbano e perfomance multimediali avviando una fase del tutto nuova.

LE INIZIATIVE - Aperitivi in jazz, concerti e spettacoli di luce d’arte contemporanea, ma anche workshop rivolti a giovani e anziani, e l’incontro tra musica&sapori come occasione per mettere in mostra la tradizione enogastronomica del territorio, trasformeranno l’edizione 2017 del Moncalieri Jazz Festival in un festival diffuso. Il via alle 17 con la marching band dei Funk Off che sfilerà nelle strade e nelle piazze del centro, per portare la musica tra la gente. Alle 19, i locali si trasformeranno in altrettanti palcoscenici con l’»Aperitivo in Jazz». Alle 21, i due grandi concerti vedranno protagoniste Simona De Rosa, con il sigillo della Fondazione «E. Fitzgerald» di Los Angeles, in un omaggio all’artista americana insieme alla MJF Jazz Orchestra, e la giovane cantante cubana Daymè Arocena. Apprezzatissima dal pubblico e dalla critica, tanto da meritarsi paragoni con la grande Ella, aprirà il suo tour europeo proprio a Moncalieri.

GLI APPUNTAMENTI - Da mezzanotte, in via Santa Croce la festa proseguirà con il «gusto in Jazz». Punti enogastronomici e musicali (non mancherà la tradizionale trippa di Moncalieri) e il concerto dei Mountain Men, duo francese formato da Mat, proveniente dalle montagne di Grenoble, e Iano, di origini australiane, che ha saputo conquistare il suo pubblico con oltre 600 concerti (Francia, Europa e Nord America), 3 album studio e due live. Una serata all’insegna del blu, dell’acqua pulita e dei traguardi fissati dall’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (SDGs). Dopo dieci anni di Notte Nera del Jazz, un cambiamento che non sarà solo cromatico, ma anche paradigmatico, apre una nuova fase del Moncalieri Jazz Festival. Con il Patrocinio dell’UNRIC, (United Nations Regional Information Centre for Western Europe) l’edizione 2017 ha infatti scelto di contribuire alla diffusione, attraverso i suoi spettacoli, di alcuni dei temi legati allo sviluppo sostenibile, in particolare al goal 6 dell’Agenda 2030 riferito ad «Acqua Pulita e Igiene». Ad aprire dunque il sipario della prima Notte Blue del Jazz, l’opera site-specific «Blue’smART» frutto dell’estro dell’artista Daví Lamastra, che impreziosirà la serata con spettacoli di luce ed installazioni di arte contemporanea che si trasformeranno in un punto di raccolta di video-firme di personalità dello spettacolo per la realizzazione della grande opera(azione) intermediale interattiva «color'smaART». Fra le note blue del Moncalieri Jazz Festival 2017, l’artista introdurrà inoltre la serata, dirigendo l’ensemble d’arti performative Bandaví. Per la Notte Blue del Jazz, sarà inoltre messo a disposizione un servizio di navetta gratuito che, con partenza da piazza Panissera, ad un passo da Torino, permetterà di raggiungere il centro storico di Moncalieri (piazza Baden Baden) (a/r) a partire dalle ore 16.30 sino alle ore 02.30, ogni 20 minuti.