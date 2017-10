Nel fine settimana torna il blocco auto, si è rischiato anche il semaforo viola

TORINO - Un solo giorno di valore di Pm10 al di sotto della soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo non sono bastati a migliorare la qualità dell’aria in città, resa ulteriormente irrespirabile dall’odore di bruciato che arriva dalla provincia. E così nel fine settimana tornerà il blocco di tutte le vetture diesel con classe emissiva uguale o inferiore a Euro 4, provvedimento che durerà fino a quando per almeno due giorni i dati attesteranno un ritorno alla normalità. A dirlo sono ancora una volta le rilevazioni di Arpa, ormai superiori ai 100 microgrammi per metro cubo (valore registrato martedì e salito a 123 microgrammi per metro cubo ieri). L’orario del blocco non cambia: è valido dalle 08:00 alle 19:00 per i privati, mentre i veicoli commerciali non possono circolare dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Le multe in caso di mancato rispetto dell’ordinanza è pari a 164 euro, con sconto del 30% (114,80 euro) se pagata nei primi 5 giorni.

SEMAFORO VIOLA - Il vento del fine settimana scorso ha certamente aiuto a evitare il tanto temuto semaforo viola che scatta al ventesimo giorno di sforamento, ma come dicevamo non a migliorare la qualità dell’aria. Eppure il rischio di vedere una Torino completamente pedonale c’è stato infatti dai rilevamenti dell’Arpa è stato registrato un valore di 49 microgrammi per metro cubo nella giornata del 23 ottobre. Fosse stato anche solo di 51 microgrammi per metro cubo l’incubo di chi si sposta tutti i giorni in auto si sarebbe realizzato. Il pericolo dovrebbe invece non esistere per questa nuova ondata di inquinamento.