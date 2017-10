Una donna con il passamontagna, un pusher e due ladri: 4 arresti grazie alla Sala Operativa

TORINO - Quattro arresti uno dietro l’altro, grazie alle indicazioni tempestive e precise dalla nuova Sala Operativa della Questura. A eseguirli? Gli agenti del locale Ufficio Prevenzione Generale. Le persone fermate, un uomo e una donna italiani e due cittadini marocchini, sono stati fermati dai poliziotti, allertati dalle immagini di videosorveglianza «catturate» dalla tecnologica sala, decisiva per garantire la prevenzione di determinati reati. Gli episodi sono diversi, commessi prevalentemente nelle zone del centro cittadino e zona del Parco del Valentino.

DONNA RAPINATRICE - E’ entrata all’interno del Carrefour Express di corso Vittorio Emanuele 38 travisata con una calzamaglia nera sul volto, ha minacciato i dipendenti con un coltello. La protagonista di questa tentata rapina? Una cittadina italiana di 55 anni, individuata anche grazie alle indicazioni dei dipendenti e arrestata dagli agenti della polizia.

PUSHER IRREGOLARE - E’ successo in via Valperga Caluso angolo corso Massimo d’Azeglio: i poliziotti hanno intercettato uno spacciatore marocchino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo aveva con sé della marijuana, ma gli agenti lo hanno bloccato prima che lo spacciatore riuscisse a gettare la droga nei cespugli. Destinatario di un provvedimento di espulsione, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

DUE LADRI - Ha dell’incredibile quanto compiuto da un cittadino italiano di 54 anni, intrufolatosi all’interno di una residenza per anziani per rubare dei phon per capelli. Gli agenti lo hanno fermato e hanno sequestrato anche una forbice e delle chiavi degli uffici della struttura, che il ladro era riuscito a trafugare durante la visita. Infine, un cittadino marocchino di 33 anni, pluripregiudicato, irregolarmente residente in Italia, è stato fermato mentre stava forzando un’autovettura parcheggiata per strada, in piena notte. Nonostante abbia tentato di accovacciarsi sotto alcune auto per fuggire al fermo, l’uomo è stato bloccato e perquisito: a suo carico è stato sequestrato un cacciavite. L’uomo, che risulta essere sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.