Nel giorno di Ognissanti al Cimitero Monumentale va in scena la “Discesa agli Inferi”

TORINO - Domenica 29 ottobre e mercoledì primo novembre (ore 11.00 e ore 15.30) la compagnia teatrale «I Lunatici» propone all’interno del Cimitero Municipale di Torino «Dante 7x7, Discesa agli Inferi», un viaggio tra le anime dell’inferno dantesco reinterpretato in chiave teatrale dall’attore Alessandro Tampieri. Un’iniziativa organizzata dalla Città di Torino attraverso Afc spa, la società che cura i servizi cimiteriali torinesi nell’ambito del programma di iniziative della Giornata per la Commemorazione dei Defunti ispirate al tema della memoria collettiva e personale e all’elaborazione del dolore nel rispetto della sacralità del luogo. Il monologo ha già circuitato nei cimiteri di diverse città italiane (Bologna, Trento, Genova) e ora giunge a Torino. L’ingresso è libero.

LO SPETTACOLO - «Dante 7x7, Discesa agli Inferi» è un progetto aperto dell'attore e regista Alessandro Tampieri che vede nella collaborazione con «I Lunatici» una nuova fase dello studio Discesa agli Inferi. Lo spettacolo che attinge ai linguaggi del teatro contemporaneo con particolare riferimento alla ricerca fisica e vocale, ritrova nei personaggi danteschi archetipi di grande modernità sull'universalità del dolore e l'importanza della memoria come patrimonio individuale e collettivo. Da qui l’idea di portare una tappa del progetto nella città di Torino, città cardine nella storia della nostra identità nazionale, indicando come sede ideale il Cimitero Monumentale, membro della rete ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe, una associazione che mette in rete 150 cimiteri storici di 22 paesi europei, significantcemeteries.org) nel cui ambito lo spettacolo è già circuitato con grande partecipazione e interesse di pubblico in diverse città italiane (Certosa di Bologna, Cimitero Monumentale di Trento, Cimitero di Staglieno a Genova). Un estratto di 3 canti (V Paolo e Francesca, XXVI Ulisse, XXXIII Conte Ugolino) della durata complessiva di mezz'ora, che mantiene lo spirito di un progetto site specific dal coinvolgimento diretto del pubblico, e apre all'opzione di 4 repliche per piccoli gruppi di spettatori. L’evento è proposto in occasione del programma di iniziative della Giornata per la Commemorazione dei Defunti ispirate al tema della memoria collettiva e personale e all’elaborazione del dolore nel rispetto della sacralità del luogo.