Giornata di sciopero: si fermano i mezzi pubblici a Torino, sospesa la Ztl: tutte le info

TORINO - La mancanza di certezze e di un piano industriale che possano dire cosa ne sarà dei lavoratori Gtt, ha fatto sì che per la giornata odierna i sindacati - Cgil, Cisl e Uil - abbiano indetto uno sciopero di quattro ore. Fermi bus, tram, metropolitana e treni sia a livello urbano che extraurbano. Una protesta che a Torino prenderà vita nel pomeriggio a partire dalle ore 15 (fino alle 19) quando in città circoleranno meno mezzi pubblici e con i dipendenti già organizzati per un presidio davanti a Palazzo Civico: «La sindaca», dicono, «dopo aver spergiurato sul futuro pubblico dell’azienda mette in atto tutte le azioni per dichiararla fallita», ma «a pagare deve essere chi ha sbagliato e non certo i lavoratori».

TUTTI GLI ORARI - Come detto, il servizio urbano e suburbano sarà a rischio dalle ore 15 alle 19, mentre la metropolitana dalle ore 16 alle 20. Sciopero mattutino per le autolinee extraurbane che si fermano dalle 10.30 alle 14.30. Infine sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres scioperano dalle 18 fino a fine servizio.

ZTL SOSPESA - Per non creare ulteriori disagi, il Comune di Torino ha deciso che per oggi è sospesa la Ztl Centrale. Le telecamere saranno spente dalle 7.30 alle 10.30. Rimangono invece i divieti di circolazione nelle strade e corsie riservate al trasporto pubblico, nell’area della Ztl Romana (compresa tra piazza Emanuele Filiberto, compresa; via Bellezia, esclusa; via Tre Galline, esclusa; risvolto SUD/OVEST di piazza della Repubblica; via Milano, esclusa; via Corte d'Appello, esclusa; risvolto NORD/EST di piazza Savoia; via della Consolata, esclusa; via Santa Chiara, esclusa; via delle Orfane, esclusa), nelle aree pedonali e nella Ztl Valentino.

SERVONO 60 MILIONI - Il futuro di Gtt passa anche da circa 130 milioni di euro, metà dei quali è pronta a metterli la Regione Piemonte. Il restante toccherebbe al Comune di Torino che, in tempi brevi, dovrebbe trovare la liquidità necessaria. Proprio di questo parleranno in giornata le due amministrazioni che sedevano al tavolo con la sindaca Chiara Appendino e l’assessore al Bilancio Sergio Rolando da una parte e il presidente Sergio Chiamparino e l’assessore Aldo Reschigna dall’altra. La speranza della Giunta comunale è quella di evitare di dover mettere sul mercato quote del Gruppo Trasporti, cosa che invece a suo tempo aveva fatto la Giunta di Piero Fassino, arrivato ad accettare la cessione del 49% per cui però non arrivarono mai proposte accettabili.