Tenta di rapire una ragazzina di 12 anni davanti alla madre, shock in piazza Rebaudengo

TORINO - L’intervento dei passanti ha messo in fuga il malintenzionato, altrimenti ora staremmo parlando di un rapimento. Il tutto si è svolto lo scorso mercoledì, il 18 ottobre, in piazza Rebaudengo: una donna stava attraversando la strada tra corso Grosseto e corso Vercelli con la figlia di 12 anni quando un ventinovenne si è avvicinato, ha afferrato la ragazzina dal cappuccio e ha provato a trascinarla via, rischiando anche di strozzarla. La reazione della madre e l’intervento dei passanti hanno scongiurato il peggio e messo in fuga il malintenzionato. Ma la paura per quel che è successo e per quello che sarebbe ancora potuto succedere hanno gettato un alone di paura in tutto il quartiere.

L’ARRESTO - Denunciato l’accaduto, i carabinieri del radiomobile sono riusciti a identificare, rintracciare e arrestare con l’accusa di tentato sequestro di persona un nomade di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, di origine romena, da un paio d’anni vivrebbe in alcune baracche nel campo di via Germagnano.