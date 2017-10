Maxi incidente blocca la tangenziale, quattro auto coinvolte e traffico in tilt

TORINO - Nella mattinata di oggi, venerdì 27 ottobre, un brutto incidente ha coinvolto quattro veicoli e ha congestionato la bretella del Drosso, all'uscita della tangenziale di Torino. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini dell'Ativa e gli operatori del 118 che hanno trasportato una donna all'ospedale San Luigi di Orbassano in via precauzionale. Coinvolti nel sinistro quattro veicoli, un autocarro e tre auto. La donna trasportata in ospedale si trovava alla guida di una Lancia Ypsilon e ha riportato alcuni trami non gravi stando a quanto emerso fin ora.