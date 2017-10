Eventi a Torino, 9 cose da fare il 28 e 29 ottobre

TORINO – Un weekend ricco di sorprese in città con tanti appuntamenti da non perdere: dalla Maratona, punto di riferimento per tutti i runner ai grandi eventi musicali, fino agli appuntamenti con il gusto. Ecco i nostri consigli.

Maratona di Torino

Torna anche quest’anno la Maratona di Torino giunta alla sua 31ma edizione, la gara internazionale inserita nel calendario Aims, con percorso certificato. Per tutti gli sportivi che desiderano cimentarsi con questa maratona cittadina, l’appuntamento è il 29 ottobre: si parte da Piazza San Carlo alle 9.30, mentre l’arrivo sarà in Piazza Castello al massimo 6 ore dopo. Il percorso sarà lo stesso dell’ultima edizione e coinvolgerà, oltre a Torino, anche Moncalieri, Nichelino e la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Al suo interno ci sono «La 30 km» (Nichelino-Torino) e la «Torino City Run» di 8 chilometri. È una delle maratone più antiche d’Italia: la prima edizione venne infatti disputata nel 1897, anno in cui si svolse il primo campionato pedestre italiano, e il percorso era posizionato lungo la tratta Torino-None. Dal 2014 è una tra le quattro incluse dalla Fidal nel circuito delle «Maratone delle città d’arte». Per informazioni: 011 19018663, www.teamarathon.it.

Movement Festival

Torna in città il festival di musica elettronica Movement Torino Music Festival. Primo appuntamento sabato 28 ottobre a Lingotto Fiere, (in via Nizza, 294). Sul palco dalle 20 alle 6: Apollonia (Dan Ghenacia, Shonky, Dyed Soundorom), Denis Sulta, Emmanuel Top, Jeff Mills, Kerri Chandler, Lil’ Louis, Luca Agnelli, Luciano, Luigi Madonna, Marcel Fengler, Monika Kruse, Nic Fanciulli, Patrick Topping, Raffaele Attanasio, Recondite, Robert Hood, Tycho (ive). Per informazioni: www.movement.it.

Torino beve bene

«Torino Beve Bene» è l'unico evento cittadino che raccoglie decine di produttori di vini naturali da tutta Italia e dall'estero. Visto il successo degli anni precedenti, in quest'occasione la manifestazione si sposta in una location spaziosa e suggestiva, il Teatro Espace di via Mantova 38, luogo perfetto per accogliere molte più aziende vitivinicole delle precedenti edizioni. Ai banchi d'assaggio saranno infatti presenti 70 cantine di vini naturali realizzati cioè senza l'utilizzo di sostanze chimiche né in vigna né in cantina. Il movimento dei vini naturali, nato come fenomeno di nicchia, sta prendendo sempre più piede, sia fra i produttori che fra il pubblico, entrambi consapevoli che è tempo di considerare seriamente un consumo più etico e genuino sia di cibo che di vino. Durante l'intera giornata si potranno assaggiare bottiglie provenienti da tutta Italia e dall'estero, tutte realizzate secondo la stessa filosofia di rispetto dell'ambiente e della salute del consumatore. Ampio spazio verrà riservato anche alla gastronomia, con la presenza di produttori ed esercizi piemontesi, che proporranno specialità e piatti realizzati con la massima ricerca di qualità. «Torino Beve Bene» è un'occasione unica in città per assaggiare, tutti assieme, centinaia di vini naturali e potersi rendere conto che, chi si avvicina a questo modo di bere, non può più tornare alle bottiglie industriali. Per informazioni: 339 3176608, www.vinisenzatrucco.it, torinobevebene@gmail.com.

Concerto dal balconcino

Gli «MCCS Punklirico» anche domenica 29 ottobre suoneranno dal loro balcone di casa con tantissimi ospiti tra cui i cantautori Fabio Di Perna e Mano Manita, i poeti Carlo Molinaro e Pierangelo Grosso, la critica letteraria Oriana Conte, lo scrittore Bruno Panebarco, il comitato Mamme in piazza per la libertà di dissenso. Appuntamento alle 16.45 in via Mercanti, 3 per Radiocitofono, la nostra radio condominiale. Apertura portone alle 17.

Paola Turci a Torino

Paola Turci vi aspetta per il firmacopie dell'album «Il secondo cuore new edition» domenica 29 ottobre alle 18.30 presso il Centro Commerciale 8Gallery.

Musica live

Il duo formato da Jukka Reverberi dei «Giardini di Mirò» e da Max Collini degli «Offlaga Disco Pax» arriva allo Spazio211 per la cinquantesima e ultima data del loro tour, iniziato lo scorso marzo dopo l'uscita dell'album «Austerità». Saranno accompagnati dalle proiezioni del pluripremiato regista Filippo Biagianti, presente in prima persona per curare l’apparato visivo del concerto. Per informazioni: www.spazio211.com.

Mostre

Fino al 28 Gennaio 2018, la mostra «J'arrive. Napoleone Bonaparte. I cinque volti del trionfo». L'esposizione trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso i cinque volti del personaggio storico più conosciuto al mondo, uomo leggendario che maggiormente ha influenzato la storia dell'umanità. «J'Arrive» propone al pubblico una straordinaria collezione di oggetti originali dell'epoca e personali di Napoleone. Oggetti, armi, uniformi, documenti che evocano diversi aspetti della vita del condottiero, dai trionfi militari alla sua vita strettamente intima e privata, restituendo un quadro a tutto tondo della società e del costume dell'età napoleonica. Per informazioni: 011 2632323.

Cinema d'autore

Sabato 28 ottobre, alle 21 e domenica 29 ottobre, alle 18 e alle 21 al Cine Teatro Baretti «Il colore nascosto delle cose», un film di Silvio Soldini Con pochi tocchi essenziali e una spiccata sensibilità, Soldini traspone su grande schermo la complessità di una diversa condizione esistenziale. Teo è un uomo in fuga. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti delle donne con cui passa la notte e da cui scivola fuori alle prime luci del giorno, dalle responsabilità. Il lavoro è l'unica cosa che veramente ama, fa il creativo per un'agenzia pubblicitaria e non stacca mai, tablet e cellulari lo tengono in perenne e compulsiva connessione con il mondo. Emma ha perso la vista a sedici anni, ma non ha lasciato che la sua vita precipitasse nel buio. O meglio, l'ha riacchiappata al volo, ha fatto a pugni con il suo handicap e l'ha accettato con la consapevolezza che ogni giorno è una battaglia. Fa l'osteopata e gira per la città col suo bastone bianco, autonoma e decisa. Si è da poco separata dal marito e Teo, brillante e scanzonato, sembra la persona giusta con cui concedersi una distrazione. Per Teo invece, tutto nasce per gioco e per scommessa, Emma è diversa da tutte le donne da lui incontrate finora ed è attratto e impaurito dal suo mondo. Una ventata di leggerezza li sorprende, ma quel galleggiare in allegria bruscamente finisce. Ognuno torna alla propria vita, ma niente sarà più come prima.

Torino mistica

Torino venne fondata nel 25 d.C da Giulio Cesare e divenne un importante crocevia di comunicazione tra la penisola italica e la Gallia. La cinta muraria della città romana venne mantenuta anche in epoca medievale e Torino rimase per 1600 anni raccolta all'interno del cosiddetto «quadrilatero romano». «Torino Mystica» si muove all'interno di questo quadrato, nel cuore antico della città, avvolto in un mistero che rimane intatto nonostante il passare dei secoli. La visita inizia dal portale del Duomo di San Giovanni e prosegue tra inquietudine e miracoli, anime errabonde e leggende del Santo Graal alla ricerca del cuore mistico della «città metafisica» per eccellenza. Il punto di partenza è il portale della cattedrale che svelerà i simboli arcani e misteriosi che vi sono celati. Appuntamento sabato 28 ottobre alle 21.20 (inizio tour 21.30) in Piazza San Giovanni, torre campanaria del Duomo. Per svolgere la visita nel modo migliore vi sono posti limitati. Pe informazioni e prenotazioni: holyheartfree@gmail.com, 366 2386348.