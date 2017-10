Alcolista taglia i capelli della moglie con un bicchiere rotto, violenta lite in Barriera

TORINO - Questa volta l'uomo, dopo aver più volte minacciato la sua compagna, si è spinto oltre: l'ha picchiata e le ha tagliato i capelli con un coccio di vetro, ricavato da un bicchiere mandato in frantumi durante l’aggressione. L’uomo, un trentaseienne rumeno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali nei confronti della moglie, oltre a essere stato denunciato per danneggiamento.

AGGRESSIONE - I fatti hanno avuto inizio in casa, nel quartiere Barriera Milano, e sono proseguiti in un bar della zona. L’autore delle violenze, che da tempo ha problemi di alcolismo in relazione ai quali assume quasi quotidianamente un comportamento violento, ha svegliato in piena notte la moglie, dopo essere rincasato, e ha innescato una discussione per futili motivi. Nel corso del litigio ha afferrato dall’armadio alcuni abiti della moglie, li ha tagliati con una forbice e poi li ha gettati in strada da una finestra. La lite è poi continuata poco più tardi all’interno di un bar della zona. Gli agenti del Commissariato di Barriera di Milano sono intervenuti tempestivamente e hanno reso inoffensivo l’autore delle violenze. La vittima ha raccontato un passato lungo 10 anni fatto di episodi di gratuita aggressività, in merito ai quali non si era mai rivolta alle forze dell’ordine per paura di ritorsioni. Ora, l’incubo è finito: il compagno violento si trova in carcere.