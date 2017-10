Inquinamento alle stelle a Torino, presa una decisione: sospeso il blocco antismog

TORINO - I torinesi proprietari di vetture diesel Euro 4 (o inferiori) erano già pronti a lasciare il proprio veicolo parcheggiato in strada o in garage a partire da domani. E invece le previsioni sono state disattese dal vertice che questo pomeriggio si è tenuto a Palazzo Civico tra Città di Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte, sentiti Arpa Piemonte e Asl. «Si invitano i comuni a sospendere l’ordinanza antismog fino al nuovo provvedimento, considerando la straordinarietà dell’evento emergenziale venutosi a creare a causa degli incendi in Valsusa e nelle altre aree pedemontane, al fine di non limitare la libertà di spostamento delle persone». Tradotto, è sospeso fino a nuovo ordine il blocco auto, a prescindere dai giorni di sforamento che, a oggi, sono quattro consecutivi con valori di Pm10 molto alti (ieri 199 microgrammi per metro cubo).

BLOCCO SOSPESO A TORINO - La conferma di quanto avverrà a Torino ce la danno dagli uffici della sindaca Chiara Appendino stessa. In città domani circoleranno tutti e, fino a un nuovo provvedimento, resterà tutto così. «Arpa Piemonte», si legge in una nota di Palazzo Civico, «anche a tutela della salute dei cittadini, garantirà il monitoraggio costante e resta in stretto contatto con gli organi istituzionali preposti».