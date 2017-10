Al via i vaccini antinfluenzali, l'anno scorso 560mila piemontesi colpiti

TORINO - L'inverno scorso sono stati circa 560mila i piemontesi rimasti a letto a causa dell'influenza. Un numero molto alto, a fronte della somministrazione di circa 640 mila dosi di vaccino. Quest'anno, la campagna stagionale partirà il 6 novembre, con l'obiettivo di arrivare a vaccinare il 75% degli over 65 e delle persone affette da malattie croniche. L'operazione è supportata dal mondo dei farmacisti, che con un accordo dello scorso anno, si sono impegnati a sensibilizzare i pazienti sull'importanza della vaccinazione. Le raccomandazioni dell'assessorato regionale alla Sanità includono: lavarsi frequentemente le mani, coprire la bocca e il naso quando si starnutisce e tossisce, e rimanere a casa nei primi giorni di malattia per non contagiare altri.