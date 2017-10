Incendi, smog e siccità: tante le ordinanze, no all’uso dell’acqua potabile per usi secondari

TORINO - Come se non bastassero inquinamento e incendi a creare un problema dopo l’altro, ci si mette anche il lungo periodo di siccità che, ovviamente, influisce negativamente anche sui primi due. E così i sindaci di mezzo torinese sono alle prese con le ordinanze urgenti per tutelare la salute dei propri cittadini e per far sì che non si consumi più acqua del dovuto, pena multe che possono essere anche salate. L’ultima città in ordine di tempo ad aver invitato i propri cittadini a risparmiare l’acqua, soprattutto per quanto riguarda gli usi secondari non essenziali come l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili e autoveicoli, è stata Torino che ha comunicato il tutto ai cittadini tramite il proprio sito internet istituzionale. Questa è «una situazione che ha interessato decine di comuni», si legge, «e che non esclude che anche i comuni non ancora in difficoltà, ed è il caso del capoluogo, pongano ai propri cittadini la necessità di adeguarsi a consumi più contenuti. Si invitano quindi cittadini e cittadine di Torino a usare l’acqua con parsimonia, solo per gli usi essenziali».

IN PROVINCIA - Diversa la situazione in molti comuni della provincia di Torino, come ad esempio Bruino, in cui «considerato il perdurare delle condizioni meteorologiche di forte siccità, con temperature ben oltre le medie stagionali e mancanza di precipitazioni a breve termine», è stato disposto il divieto di consumo di acqua potabile per usi secondari non necessari con multe per chi contravviene da 25 a 500 euro, con il controllo affidato alla polizia municipale. Situazione incendi: molti sindaci hanno firmato l’ordinanza di divieto di accesso alle aree boschive sia a piedi che con veicoli a motore di ogni genere considerato «il continuo estendersi delle fiamme». Chi contravviene in questo caso sarà denunciato ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.