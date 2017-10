Tragedia in autostrada: auto tampona tir, muoiono sul colpo 2 cuginette

TRENTO - E' successo ieri pomeriggio, venerdì 28 ottobre: l'auto con a bordo le due ragazzine stava viaggiando lungo l'autostrada del Brennero, nei pressi del casello di Trento Sud, quando si è schiantata contro un tir, incastrandosi sotto le ruote del mezzo pesante. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per le due ragazzine di 9 e 17 anni residenti in provincia di Torino non c'è stato nulla da fare. Ferite anche le due donne, che sedevano nei posti davanti della station wagon, gemelle e madri delle piccole.

TRAGEDIA - I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto le due cinquantenni dall'abitacolo dell'auto utilizzando le apposite pinze idrauliche. Dopodiché le due ferite sono state trasportate in elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove una delle due verte in gravi condizioni. Il traffico lungo la strada è rimasto bloccato per diverse ora a causa dell'incidente, con code fino a 8 km. Si ipotizza che all'origine dello scontro ci sia stato un malore della conducente che non le ha permesso di frenare in tempo finendo così inesorabilmente sotto le gomme del camion.