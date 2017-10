Colpo di scena in Comune: braccio destro di Appendino si dimette

TORINO - «Sono convinto della correttezza del mio operato e lo dimostrerò nelle sedi opportune. Mi preme, più che ogni altra cosa, tutelare la Città di Torino e l’Amministrazione. Per questa ragione ho prontamente rassegnato le dimissioni nelle mani della Sindaca» così il capo di gabinetto del Comune di Torino, Paolo Giordana, in seguito al terremoto mediatico scoppiato intorno alle intercettazioni telefoniche, rese note dal quotidiano Repubblica, in cui Giordana chiedeva all'amministratore delegato di GTT, Walter Ceresa, di togliere una multa a un suo amico.

DIMISSIONI - Immediata la risposta della sindaca di Torino, Chiara Appendino, che commenta così la decisione del suo braccio destro: «Accetto le dimissioni di Paolo Giordana, sono umanamente dispiaciuta per la persona, lo ringrazio di aver messo al primo posto l’interesse della Città». Durante questo anno e mezzo di mandato Giordana è stato spesso accusato di tirare i fili dietro ad Appendino, da oggi non sarà più così. Seguiranno le reazioni del mondo politico torinese di maggioranza e opposizione.