Allarme incendi in provincia di Torino: 50enne dà fuoco a un mucchio di foglie

TORINO - Il Piemonte è dilaniato dalle fiamme incessanti ormai da giorni, eppure, nonostante i numerosi appelli delle forze dell'ordine e l'ordinanza comunale che impedisce categoricamente l'accensione di focolai di alcun tipo, un cinquantenne di Villar Focchiardo, in provincia di Torino, ha deciso di accendere un rogo. I carabinieri della stazione di Borgone di Susa lo hanno sorpreso questa mattina, sabato 28 ottobre, mentre nel giardino di casa, dopo aver ammassato una catasta di foglie, dava fuoco al mucchio.

FUOCO - La casa del cinquantenne, denunciato dai militari per incendio doloso, si trova nelle immediate vicinanze di una zona boschiva. Le fiamme si sono propagate in maniera fortunatamente contenuta, provocando un incendio di piccole dimensioni. A causa del forte vento di oggi però anche la più piccola scintilla può dimostrarsi potenzialmente molto pericolosa. L'incendio è stato domato in breve tempo dai vigili del fuoco di Borgone di Susa e dai volontari antiincendio intervenuti.

INCENDI - Nel torinese i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza incendio sono, a oggi, Cantalupa, Cumiana, Locana, Monpantenero, Frossasco e Traversella. Attualmente quattro canadair stanno sorvolando la provincia di Torino e, nonostante le difficoltà visive date dal fumo e dal vento forte, sono a lavoro per domare tutti i focolai.