Blitz antidroga a Porta Palazzo, 150 dosi di eroina nelle mani di un pusher

TORINO - A seguito di un'accurata indagine di controllo effettuata dagli agenti del Commissariato di Dora Vanchiglia, un cittadino senegalese di 39 anni è stato arrestato per spaccio di droga. L’uomo è stato trovato in possesso di 148 dosi di stupefacente tra cocaina ed eroina. Da successivi accertamenti è emerso che il pusher era destinatario di un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena di 11 mesi, sempre per reati in materia di droga.

CONTROLLI - In via Di Nanni, invece, la Polizia ha denunciato due cittadini rumeni, uno per falsa attestazione dell’identità personale e un altro per il possesso di un bastone nel bagagliaio dell’auto. Un italiano di 28 anni è stato invece denunciato per ricettazione.