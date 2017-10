Si appende al bus per non pagare il biglietto, il video del pericoloso stratagemma

SAN MAURO - Gli automobilisti di passaggio da San Mauro Torinese nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre, durante lo sciopero GTT, hanno assistito a una scena davvero particolare. Comica, tragica e anche piuttosto pericolosa: un ragazzo di circa vent'anni si è aggrappato al pullman 57 in circolazione in quel momento nel comune torinese. Non è ancora chiaro se si sia trattata di una bravata o di un modo strategico per non pagare il biglietto dell'autobus, in ogni caso la scena non è passata inosservata.

VIDEO - Un ragazzo in macchina ha tirato fuori il cellulare e ha filmato il tutto per pochi secondi. Il video è arrivato sulla pagina Facebook di San Mauro Torinese e, in pochissimo tempo, ha già fatto il giro del web. Tantissimi i commenti che denunciano il comportamento pericoloso del ragazzo: «Comunuque sia, entrerà nella storia di San Mauro» scrive un utente del gruppo Facebook.