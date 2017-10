Senzatetto cosparso d’alcol e dato alle fiamme nei giardini di Borgo Aurora

TORINO - Nella serata di ieri nel quartiere Borgo Aurora si è verificato un fatto gravissimo. Un clochard di 60 anni, origine romena e conosciuto da tutti come George, è stato aggredito e dato alle fiamme all’interno del giardino intitolato a Madre Teresa di Calcutta. Non si conoscono ancora né i motivi di un gesto così folle né chi sia stato, anche se potrebbe esserci un filmato di una telecamera di videosorveglianza che potrebbe avere ripreso dettagli utili alla ricostruzione della vicenda. Il senza fissa dimora è stato soccorso e trasportato al San Giovanni Bosco, ospedale in cui si trova tuttora in condizioni critiche e con ustioni in diverse parti del corpo.

COSPARSO DI ALCOL - Il sessantenne era solito dormire in quel giardino la notte e questo potrebbe già essere un primo dettaglio. Qualcuno potrebbe aver cercato proprio lui: dopo averlo trovato gli avrebbe gettato dell’alcol addosso e dato fuoco. Una ipotesi che sta vagliando anche la polizia intervenuta sul posto con i vigili del fuoco e i sanitari del 118.