Cambia il vento, si riaccendono i roghi quasi spenti in Valsusa: sessanta persone evacuate

VALSUSA - Gli incendi che stanno attanagliando il pinerolese e la Valsusa continuano a preoccupare. Il forte vento delle ultime ore ha riacceso alcuni roghi che sembravano ormai essere sotto controllo. E’ successo così nella zona Mompantero dove una sessantina di persone sono state fatte evacuare a Pietrastretta e Trinità, alcune delle quali hanno passato la notte all’interno degli uffici comunali in mancanza di un’alternativa.

DONNA SOCCORSA - Non hanno lavorato solo i vigili del fuoco nella notte, ma anche la Croce Rossa. In particolare una donna ha avuto bisogno di essere soccorsa perché non riusciva più a camminare e non poteva allontanarsi dalla propria abitazione. Presa in carico, i soccorritori l’hanno trasportata fino all’ospedale di Susa.